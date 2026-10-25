Россияне на UFC 333: три победы и пять поражений — все результаты

Восемь российских бойцов приняли участие в турнире UFC 333, который состоялся 24 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби. По итогам соревнований россияне одержали три победы и потерпели пять поражений. Успешно выступили Петр Ян, Александр Волков и Абубакар Вагаев. Мовсар Евлоев, Ризван Куниев, Азамат Мурзаканов, Никита Крылов и Асаф Чопуров проиграли свои встречи.

РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ БОЙЦОВ НА UFC 333

Боец Соперник Итог Способ / счет Рекорд после боя Петр Ян Мераб Двалишвили Победа Единогласное решение, 48:47 (3 судьи) 21-5 Александр Волков Ризван Куниев Победа Единогласное решение, 29:28, 30:27, 30:27 41-11 Абубакар Вагаев Джейкоб Малкун Победа Единогласное решение, 29:28 (3 судьи) 26-4 Мовсар Евлоев Александр Волкановски Поражение Технический нокаут, 2-й раунд, 4.54 20-1 Ризван Куниев Александр Волков Поражение Единогласное решение, 28:29, 27:30, 27:30 14-4-1 (1 NC) Азамат Мурзаканов Доминик Рейес Поражение Нокаут, 1-й раунд, 2.40 16-2 Никита Крылов Абдул-Рахман Яхьяев Поражение Технический нокаут (колено), 1-й раунд, 2.38 31-13 Асаф Чопуров Колби Тикнесс Поражение Раздельное решение, 28:29, 29:28, 28:29 11-1

Главный для российских болельщиков результат турнира — успешная защита Петром Яном пояса в легчайшем весе. В третьем поединке с Мерабом Двалишвили судьи единогласно отдали победу Яну — 48:47, 48:47, 48:47. Александр Волков в день своего 38-летия победил соотечественника Ризвана Куниева единогласным решением и продлил серию до трех побед. Абубакар Вагаев взял верх над австралийцем Джейкобом Малкуном по итогам трех раундов.

В главном событии вечера Мовсар Евлоев впервые проиграл в профессиональной карьере: Александр Волкановски остановил россиянина техническим нокаутом на отметке 4.54 второго раунда. Азамат Мурзаканов уступил Доминику Рейесу нокаутом в первом раунде, Никита Крылов проиграл Абдул-Рахману Яхьяеву техническим нокаутом, а Асаф Чопуров потерпел первое поражение в карьере в дебютном бою UFC.

Рекорды указаны в формате победы — поражения; 1 NC у Куниева — один несостоявшийся бой. Сведения о результатах и судейских записках опубликованы UFC.