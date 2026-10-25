Россияне на UFC 333: три победы и пять поражений — все результаты
Восемь российских бойцов приняли участие в турнире UFC 333, который состоялся 24 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби. По итогам соревнований россияне одержали три победы и потерпели пять поражений. Успешно выступили Петр Ян, Александр Волков и Абубакар Вагаев. Мовсар Евлоев, Ризван Куниев, Азамат Мурзаканов, Никита Крылов и Асаф Чопуров проиграли свои встречи.
РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ БОЙЦОВ НА UFC 333
|Боец
|Соперник
|Итог
|Способ / счет
|Рекорд после боя
|Петр Ян
|Мераб Двалишвили
|Победа
|Единогласное решение, 48:47 (3 судьи)
|21-5
|Александр Волков
|Ризван Куниев
|Победа
|Единогласное решение, 29:28, 30:27, 30:27
|41-11
|Абубакар Вагаев
|Джейкоб Малкун
|Победа
|Единогласное решение, 29:28 (3 судьи)
|26-4
|Мовсар Евлоев
|Александр Волкановски
|Поражение
|Технический нокаут, 2-й раунд, 4.54
|20-1
|Ризван Куниев
|Александр Волков
|Поражение
|Единогласное решение, 28:29, 27:30, 27:30
|14-4-1 (1 NC)
|Азамат Мурзаканов
|Доминик Рейес
|Поражение
|Нокаут, 1-й раунд, 2.40
|16-2
|Никита Крылов
|Абдул-Рахман Яхьяев
|Поражение
|Технический нокаут (колено), 1-й раунд, 2.38
|31-13
|Асаф Чопуров
|Колби Тикнесс
|Поражение
|Раздельное решение, 28:29, 29:28, 28:29
|11-1
Главный для российских болельщиков результат турнира — успешная защита Петром Яном пояса в легчайшем весе. В третьем поединке с Мерабом Двалишвили судьи единогласно отдали победу Яну — 48:47, 48:47, 48:47. Александр Волков в день своего 38-летия победил соотечественника Ризвана Куниева единогласным решением и продлил серию до трех побед. Абубакар Вагаев взял верх над австралийцем Джейкобом Малкуном по итогам трех раундов.
В главном событии вечера Мовсар Евлоев впервые проиграл в профессиональной карьере: Александр Волкановски остановил россиянина техническим нокаутом на отметке 4.54 второго раунда. Азамат Мурзаканов уступил Доминику Рейесу нокаутом в первом раунде, Никита Крылов проиграл Абдул-Рахману Яхьяеву техническим нокаутом, а Асаф Чопуров потерпел первое поражение в карьере в дебютном бою UFC.
Рекорды указаны в формате победы — поражения; 1 NC у Куниева — один несостоявшийся бой. Сведения о результатах и судейских записках опубликованы UFC.