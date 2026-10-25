Монсон уверен, что Волков заслужил титульный бой

Бывший боец UFC Джефф Монсон в комментарии «СЭ» поделился мнением о победе российского бойца Александра Волкова над соотечественником Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок в тяжелом весе завершился победой Волкова единогласным решением судей (29:28, 30:27, 30:27). Он проводил бой в свой день рождения — 24 октября Волкову исполнилось 38 лет.

«Я считаю, что Волков победил достаточно соперников и имеет длинную серию побед, чтобы заслужить право на титульный бой. На этом уровне разница между бойцами очень небольшая. Есть пара человек, против которых я бы не возражал, если бы им дали шанс побороться за титул, но я думаю, что Волков, наконец, заслужил это», — сказал Монсон «СЭ».

Волков одержал третью победу подряд в UFC — до этого он выиграл у Жаилтона Алмейды и Вальдо Кортеса-Акосты. Всего на его счету теперь 41 победа при 11 поражениях в ММА. В активе 34-летнего Куниева 14 побед при 4 поражениях и 1 ничьей, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.