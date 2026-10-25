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Боец UFC Бекоев снялся с боя с Петроски после анафилактической реакции

Дмитрий Сомов

Российский боец UFC Азамат Бекоев сообщил, что не сможет выступить против американца Андре Петроски на турнире UFC Vegas 123, который состоится 31 октября в Лас-Вегасе. Причиной стала анафилактическая реакция, перенесенная спортсменом за несколько дней до поединка.

«К сожалению, я вынужден сняться с боя. Несколько дней назад у меня произошла анафилактическая реакция», — написал Бекоев на английском языке 24 октября в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам бойца, он успел добраться до аптеки и получить лекарство, однако затем потерял сознание. Сотрудники вызвали скорую помощь. Бекоев не уточнил, что именно вызвало реакцию.

«Прежде всего хочу извиниться перед моим соперником Андре Петроски. Раньше я никогда не снимался с боя и не отношусь к этому решению легкомысленно», — добавил россиянин.

Бекоев также принес извинения UFC и болельщикам. При этом он отметил, что сейчас главным приоритетом остается здоровье.

Бой Бекоева и Петроски должен был пройти в среднем весе. Промоушен пока не объявил, получит ли американец нового соперника на предстоящем турнире.

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