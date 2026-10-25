Волкановски побил рекорд Альдо по победам в титульных боях UFC

Австралиец Александр Волкановски установил новый рекорд UFC по количеству побед в титульных поединках полулегкого веса. Победа над россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире UFC 333 стала для 38-летнего чемпиона девятой в боях за пояс этой категории.

Волкановски превзошел достижение бывшего чемпиона UFC Жозе Альдо, на счету которого было восемь таких побед. Историческое достижение отмечено в официальном отчете UFC о главных боях турнира в Абу-Даби. Еще до проведения UFC 333 возможность нового рекорда обсуждалась в связи с очередной защитой чемпионского титула австралийцем.

Поединок с Евлоевым завершился техническим нокаутом в концовке второго раунда. Волкановски остановил россиянина серией ударов на отметке 4.54, когда до перерыва оставалось шесть секунд. Для Евлоева, подходившего к титульному бою с 20 победами без поражений, эта неудача стала первой в профессиональной карьере.

Победитель улучшил свой рекорд до 29 побед и четырех поражений. Волкановски ранее уже становился чемпионом полулегкого веса, терял титул и возвращал его, а победа над Евлоевым укрепила его положение среди наиболее успешных участников чемпионских боев в истории дивизиона. Австралиец также получил бонус UFC за лучшее выступление вечера. Соперник Волкановски впервые получил возможность сразиться за пояс после десяти побед подряд в организации.