Малютин о победе Яна над Двалишвили: «Он заслужил ее. Действовал в своей манере»

Российский боец ММА Михаил Малютин в комментарии «СЭ» оценил победу российского бойца Петра Яна над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Это был сложный бой. Двалишвили очень тяжелый соперник. У него голова, чтобы колоть лед. Мало у кого получалось победить его досрочно. Ян действовал в своей манере. Отдал два раунда, чтобы почувствовать соперника, а потом уже начал действовать. Петр показал себя отлично и заслужил победу», — сказал Малютин «СЭ».

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. В профессиональных ММА у него 21 победа и 5 поражений.

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