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Волкановски впервые с 2023 года выиграл бой досрочно — победа над Евлоевым на UFC 333

Волкановски одержал первую досрочную победу в UFC за три года

Игнат Апурин

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски впервые с июля 2023 года одержал досрочную победу. На турнире UFC 333 в Абу-Даби 24 октября австралиец остановил россиянина Мовсара Евлоева техническим нокаутом в самом конце второго раунда — на отметке 4.54.

До встречи с Евлоевым предыдущий досрочный успех Волкановски пришелся на UFC 290, состоявшийся 8 июля 2023 года. Тогда австралиец защитил пояс полулегкого веса, победив мексиканца Яира Родригеса техническим нокаутом в третьем раунде. После этого его следующие четыре поединка завершились иначе.

Петр Ян (справа) атакует Мераба Двалишвили.UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева

В октябре 2023-го Волкановски проиграл Исламу Махачеву нокаутом, а в феврале 2024 года потерпел досрочное поражение от Илии Топурии. Затем последовали две победы над Диего Лопесом: в апреле 2025-го и январе 2026-го. Оба раза австралиец выигрывал единогласным решением судей.

В поединке с Евлоевым чемпион завершил бой за шесть секунд до окончания второго раунда. Для российского претендента это поражение стало первым в профессиональной карьере: до UFC 333 он выиграл все 20 встреч, включая десять в организации. Волкановски улучшил свой рекорд до 29 побед и четырех поражений.

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