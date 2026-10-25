Волкановски одержал первую досрочную победу в UFC за три года

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски впервые с июля 2023 года одержал досрочную победу. На турнире UFC 333 в Абу-Даби 24 октября австралиец остановил россиянина Мовсара Евлоева техническим нокаутом в самом конце второго раунда — на отметке 4.54.

До встречи с Евлоевым предыдущий досрочный успех Волкановски пришелся на UFC 290, состоявшийся 8 июля 2023 года. Тогда австралиец защитил пояс полулегкого веса, победив мексиканца Яира Родригеса техническим нокаутом в третьем раунде. После этого его следующие четыре поединка завершились иначе.

В октябре 2023-го Волкановски проиграл Исламу Махачеву нокаутом, а в феврале 2024 года потерпел досрочное поражение от Илии Топурии. Затем последовали две победы над Диего Лопесом: в апреле 2025-го и январе 2026-го. Оба раза австралиец выигрывал единогласным решением судей.

В поединке с Евлоевым чемпион завершил бой за шесть секунд до окончания второго раунда. Для российского претендента это поражение стало первым в профессиональной карьере: до UFC 333 он выиграл все 20 встреч, включая десять в организации. Волкановски улучшил свой рекорд до 29 побед и четырех поражений.