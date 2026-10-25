Махачев жестко ответил Пратесу после критики из-за боя за временный пояс

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев ответил бразильскому бойцу Карлосу Пратесу, который раскритиковал россиянина после объявления поединка за временный титул организации. Махачев опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Заткнись и иди тренироваться. Ты не моего уровня. Скоро увидимся. Возможно», — написал Махачев на английском языке.

Поводом для перепалки стало решение UFC провести бой Пратеса с непобежденным эквадорцем Майклом Моралесом за временный чемпионский пояс. Поединок назначен на 30 января 2027 года в Торонто и пройдет в рамках турнира UFC 336. Действующим чемпионом полусреднего веса остается Махачев.

В августе 2026 года россиянин защитил титул, победив Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей. Пратес ранее уступил этому же сопернику. Бразилец после объявления UFC обратился к Махачеву в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а россиянин ответил ему публично.

Следующий бой Махачева пока не назначен. Победитель поединка Пратес — Моралес получит временный пояс, но дата возможного объединительного боя официально не объявлена.