Российский тяжеловес ММА Сергей Павлович выйдет в октагон в соглавном событии турнира UFC 295 против англичанина Тома Аспиналла. Бойцы сразятся за временный пояс в своем дивизионе 12 ноября. Поединок в Нью-Йорке (США) на арене «Медисон-сквер-гарден» начнется около 07.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» в России бесплатно покажет видеотрансляцию боя Павлович — Аспиналл в прямом эфире на своем сайте matchtv.ru и ТВ. Включайте телевизор заранее — около 06.00 мск. Сервис UFC Fight Pass также покажет трансляцию противостояния пользователям площадки с подписками.

У 31-летнего Павловича в ММА — 18 побед и одно поражение. На счету 30-летнего Аспиналла — 13 побед и три поражения.

Ознакомиться с основной информацией о турнире UFC 295 (полный кард, прогнозы, профайлы бойцов) можно по ссылке на сайте «СЭ».

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