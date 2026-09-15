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Гаджиев верит в возвращение Умара Нурмагомедова на высокий уровень: «Иначе это будет нелепо»

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем российского бойца UFC Умара Нурмагомедова.

«Я думал, что бой дойдет до решения. Если бы до боя мне сказали, что Сонг нокаутирует Умара, я бы удивился. Но в победе китайца ничего удивительного не вижу. Это топовый уровень. Во всем есть какой-то смысл. Даже в поражении. Думаю, Умар вернется на высокий уровень, 30 лет — это не тот возраст, когда человек может закончить. Иначе это будет нелепо. Выбегание Усмана? Он просто переживал за брата. Это хотели в негатив упаковать сначала, но потом разобрались. Все происходило на рефлекторном уровне. Брат за брата — это дорогого стоит», — сказал Гаджиев «СЭ».

В августе Нурмагомедов проиграл нокаутом китайцу Сонгу Ядонгу на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. Это поражение стало для россиянина первым досрочным в профессиональной карьере.

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Умар Нурмагомедов
Камил Гаджиев
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