Царукян рассказал, как оставил в ресторане 5000 долларов чаевых

Российско-армянский боец Арман Царукян рассказал «СЭ», как оставил работнику ресторана в Лос-Анджелесе 5000 долларов чаевых, а президент UFC Дана Уайт дал этому же человеку 10-15 тысяч долларов.

— Роман Абрамович как-то в стамбульском ресторане оставил чаевых на шесть тысяч долларов. Случалось, что ты гигантские чаевые оставлял? И если да, что это была за сумма — самая большая?

— Было пять тысяч долларов. Здесь, в Лос-Анджелесе.

— Что же там было за обслуживание?

— Просто человек очень хороший, добрый, знакомый. Поддержка была такая. Но в этом ресторане рекорд у Даны [Уайта]. Он дал 10 или 15 тысяч долларов. Тому же человеку!

— Ты говорил, что хотел бы приобрести бизнес-джет. Как я понял, более-менее нормальный стоит 10 миллионов долларов. Если я ничего не путаю, конечно...

— Путаешь, путаешь.

— Сколько?

— Можно за миллион купить себе.

— То есть ты уже близок к тому, чтобы его купить.

— Нет, пока не близок. Просто говорю, что можно и за миллион джет купить.

— Будешь брать его все-таки?

— Если все будет у меня хорошо, то конечно. Почему нет.

Царукяну 29 лет. В профессиональных ММА у него 23 победы и 3 поражения.