Царукян рассказал, как оставил в ресторане 5000 долларов чаевых
Российско-армянский боец Арман Царукян рассказал «СЭ», как оставил работнику ресторана в Лос-Анджелесе 5000 долларов чаевых, а президент UFC Дана Уайт дал этому же человеку 10-15 тысяч долларов.
— Роман Абрамович как-то в стамбульском ресторане оставил чаевых на шесть тысяч долларов. Случалось, что ты гигантские чаевые оставлял? И если да, что это была за сумма — самая большая?
— Было пять тысяч долларов. Здесь, в Лос-Анджелесе.
— Что же там было за обслуживание?
— Просто человек очень хороший, добрый, знакомый. Поддержка была такая. Но в этом ресторане рекорд у Даны [Уайта]. Он дал 10 или 15 тысяч долларов. Тому же человеку!
— Ты говорил, что хотел бы приобрести бизнес-джет. Как я понял, более-менее нормальный стоит 10 миллионов долларов. Если я ничего не путаю, конечно...
— Путаешь, путаешь.
— Сколько?
— Можно за миллион купить себе.
— То есть ты уже близок к тому, чтобы его купить.
— Нет, пока не близок. Просто говорю, что можно и за миллион джет купить.
— Будешь брать его все-таки?
— Если все будет у меня хорошо, то конечно. Почему нет.
Царукяну 29 лет. В профессиональных ММА у него 23 победы и 3 поражения.