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Ислам Махачев: комментарий о возможном боксерском бое с Конором Макгрегором

Махачев о боксерском бое с Макгрегором: «После первого раунда у него не будет шансов»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев в интервью «СЭ» выразил мнение, что даже в боксерском поединке у Конора Макгрегора не будет шансов против него после первого раунда.

«Если я скажу, что он совсем не опасный — будет неправильно. Опасный, да, — в первом раунде, может. А дальше — не думаю, что у него есть какие-то шансы», — сказал Махачев «СЭ» на турнире Eagle FC в Альметьевске.

34-летний россиянин провел в ММА 30 поединков — одержал 29 побед и потерпел 1 поражение.

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Ислам Махачев
Конор Макгрегор
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