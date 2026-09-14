Гаджиев — о решении Аспиналла освободить титул чемпиона: «Это желание позаигрывать с UFC»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Тома Аспиналла освободить чемпионский титул UFC в тяжелом весе из-за проблем со здоровьем. Сроки возвращения 33-летнего спортсмена к выступлениям неизвестны.

«Логичное, честное решение. Вопрос в том, насколько это реальное намерение освободить пояс или желание немного позаигрывать с UFC. Иногда спортсмен через некоторое время после такого заявления может сказать, что просто уходит в другую организацию. Вот это уже станет проблемой. А пока есть вакантный титул», — сказал Гаджиев «СЭ».

Аспиналл сообщил, что попросил UFC разрешить ему отказаться от пояса, поскольку не хочет задерживать развитие тяжелого дивизиона и намерен дать другим бойцам возможность бороться за титул.

В октябре 2025 года Аспиналл провел бой с Сирилом Ганом, который был признан несостоявшимся после тычка француза сопернику в глаз в первом раунде. С тех пор британец не выходил в октагон.

Аспиналл стал чемпионом UFC в июне 2025 года после завершения карьеры Джона Джонса. На счету британца 15 побед и три поражения в смешанных единоборствах.