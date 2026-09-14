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Гаджиев назвал возможные варианты определения нового чемпиона UFC после ухода Аспиналла

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил на вопрос «СЭ» о возможных вариантах определения нового чемпиона UFC в тяжелом весе после заявления Тома Аспиналла об отказе от пояса.

«Думаю, возможно несколько вариантов. Либо Сирил Ган станет постоянным чемпионом, либо будет объявлен бой Сирил Ган — Александр Волков. Тем более у этого поединка есть история, это будет третий бой. Сказать, что это бой мечты за титул чемпиона? Нет. Но при этом надо порадоваться за соотечественника. Главное, Саша не комплексует перед Ганом, потому что он с ним уже дрался. Для Сани это хорошая история», — сказал Гаджиев «СЭ».

Аспиналл сообщил, что попросил UFC разрешить ему отказаться от пояса, поскольку не хочет задерживать развитие тяжелого дивизиона и намерен дать другим бойцам возможность бороться за титул.

Волков дважды встречался с Ганом в октагоне. 26 июня 2021 года он проиграл французу единогласным решением судей на турнире в Лас-Вегасе. 7 декабря 2024 года бойцы провели реванш на UFC 310. Ган выиграл раздельным решением судей. После боя президент UFC Дана Уайт сказал, что считает победителем Волкова.

Том Аспиналл.Аспиналл освободил пояс из-за проблем со зрением. Титул перешел к Гану, который и повредил британцу оба глаза

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Том Аспиналл
Камил Гаджиев
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