Чемпион UFC Гейджи ответил Топурии на слова о проверке перчаток: «Нелепая отговорка, старайся лучше»

Чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гейджи ответил на слова испанца грузинского происхождения Илии Топурии в свой адрес.

Ранее 29-летний испанец объявил в соцсетях о своем скором возвращении в октагон. Топурия добавил, что в следующий раз будет следить за проверкой перчаток Гейджи перед поединком, чтобы американец «не положил в них ничего странного».

«94 дня — и все, что ты смог придумать, это нелепая отговорка. Такая же ужасная, как и твое последнее выступление. Старайся лучше, парень», — написал Гейджи в социальных сетях.

15 июня 37-летний американец победил испанца в титульном бою на турнире в Белом доме. Гейджи впервые в карьере завоевал чемпионский пояс. Его рекорд составляет 28 побед и 5 поражений.

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