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Экс-чемпион UFC Топурия: «Последние медицинские тесты пройдены, я вернулся»

Сергей Филин

Бывший чемпион UFC в легком все испанец грузинского происхождения Илия Топурия сообщил в соцсетях о своем возвращении.

«Последние медицинские тесты пройдены. Я вернулся. Всем клоунам, которые все это время говорили дерьмо и списывали меня, — вот я здесь. Теперь посмотрим, у кого хватит мужества. Спасибо всем за поддержку. В следующий раз я прослежу за проверкой перчаток Джастина [Гейджи], чтобы он не положил в них ничего странного. Скоро увидимся», — написал Топурия.

15 июня 29-летний испанец проиграл 37-летнему американцу Джастину Гейджи в титульном бою на турнире UFC в Белом доме. Поражение стало для Топурии первым в профессиональной карьере. До поединка с Гейджи он одержал 17 побед.

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Илия Топурия
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