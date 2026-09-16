Арман Царукян: «В бою с Руффи будет много крови и борьбы»

Российско-армянский боец Арман Царукян в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от боя с бразильцем Маурисио Руффи на UFC 331. Турнир пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 20 сентября.

— Ислам Махачев нам сказал, что у Руффи начнутся проблемы после первого же тейкдауна. Чего нам ждать в этом поединке?

— Ждать зрелища. Много крови. И много борьбы.

— Дана Уайт как раз пообещал дополнительный бонус — за что-то особо жесткое (50 тысяч долларов «за настоящий хаос»).

— Меня не смотивировал этот бонус. Там есть получше бонусы. У UFC бонус — 100 тысяч (за лучший бой вечера или за лучшее выступление вечера. — Прим. «СЭ»). А это просто дополнительный.

— Ты готовился к этому бою с легендарным кикбоксером, тайбоксером Джорджо Петросяном. Прочувствовал, что у Петросяна другой уровень ударки даже в сравнении с классными бойцами ММА?

— Конечно. Базовый кикбоксер — это совсем другое, совсем другая ударка. Он по-другому чувствует дистанцию, само строение тела другое. Очень сбитый такой... Когда бьет ногами — сразу боль. Даже когда показывает на отработках что-то. Мы к этому точно не привыкшие пока что.

— Сейчас эпоха искусственного интеллекта. Тебе ИИ как-то помогает в подготовке, в тренировках?

— Помогает, если я что-то хочу узнать, разузнать или спросить, что-то умножить. В таких случаях — да. ММА, медиа, все. Где-то помогает написать комментарий, кому-то сообщение отправить. Допустим, помогает грамотно написать сообщение на английском. ИИ выполняет работу вместо меня.

Царукян в профессиональных ММА одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. У Руффи 14 побед и 2 поражения.