Арман Царукян: «Буду рад, если Махачев побьет рекорд Джонса»

Российско-армянский боец Арман Царукян, занимающий 2-е в рейтинге UFC в легком весе, в интервью «СЭ» выразил надежду, что россиянин Ислам Махачев превзойдет достижения американца Джона Джонса.

— Ты говорил «Вписке», что Хабиб и Макгрегор вместе не сделали столько, сколько один Джон Джонс. А Ислам Махачев в списке великих уже догнал Джонса?

— Как может он догнать? Если по математике смотреть.

— Что ты имеешь в виду?

— По защитам титула. Сколько раз Джон Джонс защитил титул?

— Больше. Но у Махачева уже есть защита во втором весе, и не против Миочича, а против реально топового бойца.

— А что, Миочич не топовый боец?

— На тот момент все-таки... Были вопросы насчет того, давать ли ему титульник, насколько это справедливо.

— Не знаю, у каждого свое мнение. Пока что еще никто не побил рекорд Джона Джонса. Я буду рад, если Ислам побьет рекорд.

В настоящий момент у Джонса 12 успешных защит титула (11 в полутяжелом весе, 1 — в тяжелом), а у Махачева — 5 (4 в легком весе, 1 — в полусреднем). Статистика Джонса в UFC — 22-1-0-1, статистика Махачева в UFC — 18-1.