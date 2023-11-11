Российский легковес ММА Вячеслав Борщев проведет поединок против представителя Азербайджана Назима Садыхова в предварительном карде турнира UFC 295 в ночь на 12 ноября. Бой пройдет в Нью-Йорке (США) на арене «Медисон-сквер-гарден». Начало — около 04.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч Боец» покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Борщев — Садыхов и другие бои. Начало — в 01.55. По подписке в сервисе UFC Fight Pass также можно будет посмотреть поединки турнира в США.

На счету 31-летнего Борщева в ММА — 7 побед и три поражения. У 29-летнего Садыхова в смешанных единоборствах 9 побед и одно поражение.

Полный кард, прогнозы, статистика бойцов турнира UFC 295 и многое другое можно узнать по ссылке «СЭ».

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