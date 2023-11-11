Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 04:30

Борщев — Садыхов на UFC 295: во сколько и где смотреть бой онлайн в России

Поединок Борщев — Садыхов на UFC 295 начнется примерно в 04.30 мск 12 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец ММА Вячеслав Борщев.
Вячеслав Борщев.
Фото UFC Russia, Telegram

Российский легковес ММА Вячеслав Борщев проведет поединок против представителя Азербайджана Назима Садыхова в предварительном карде турнира UFC 295 в ночь на 12 ноября. Бой пройдет в Нью-Йорке (США) на арене «Медисон-сквер-гарден». Начало — около 04.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч Боец» покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Борщев — Садыхов и другие бои. Начало — в 01.55. По подписке в сервисе UFC Fight Pass также можно будет посмотреть поединки турнира в США.

На счету 31-летнего Борщева в ММА — 7 побед и три поражения. У 29-летнего Садыхова в смешанных единоборствах 9 побед и одно поражение.

Полный кард, прогнозы, статистика бойцов турнира UFC 295 и многое другое можно узнать по ссылке «СЭ».

ММА: новости и обзоры турниров, интервью тренеров и бойцов, расписание и рейтинги спортсменов в актуальном виде.

Вячеслав Борщев
Назим Садыхов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Канадцы Лажуа и Лага лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Китае
CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой в январе 2024 года
РФ выразила возмущение из-за ударов по гражданским объектам в Газе
Постпред Мальты отметил прогресс СБ ООН в принятии ближневосточной резолюции
ФБР изъяло телефон и iPad мэра Нью-Йорка в рамках расследования о коррупции
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 295 Сергей Павлович — Том Аспиналл: бой за чемпионский пояс
UFC 295 Прохазка — Перейра и Павлович — Аспиналл: время начала трансляции и где смотреть бои онлайн
Павлович оказался легче Аспиналла на взвешивании перед UFC 295
Камил Гаджиев — о бое Павловича и Аспиналла: «Думаю, Серега доберется до челюсти»
Павлович: «Я всегда мог нормально бороться, но не делал на это большую ставку»
Гаджиев: «Не знаю, как Павлович выглядит на спине в партере»
Павлович vs Аспиналл: исторический шанс для русского богатыря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC 295 Прохазка — Перейра и Павлович — Аспиналл: время начала трансляции и где смотреть бои онлайн
Новости
RSS RSS
Все новости