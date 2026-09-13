Махачев: «Амосова опасным соперником не считаю. Шавката ставлю на уровень с Пратесом и Моралесом»

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев в интервью «СЭ» выразил мнение, что после его ухода из ММА чемпионом UFC в полусреднем весе станет Иэн Гэрри, которого он победил единогласным решением судей на турнире UFC 330.

— По навыкам ты ставишь Шавката выше Пратеса и Моралеса?

— Я, если честно, ставлю их на один уровень. Пратес — опасная ударная мощь. Моралес сам по себе очень крупный, и в борьбе, и в стойке опасный. Шавкат в целом по навыкам серьезный соперник.

— Порье считает, что самым опасным соперником для тебя будет Ярослав Амосов.

— Нет, не думаю, что он опасный соперник. Я видел его бой, где человек остановил его борьбу. Не считаю его для себя опасным, Считаю одним из самых опасных и серьезных оппонентов Иэна Гэрри. Думаю, он станет чемпионом после того, как я оставлю. Он же молодой, 28 лет, еще успеет.

Россиянин одержал 29 побед при одном поражении в профессиональных ММА. В UFC он не проигрывал на протяжении 17 боев, что является рекордом американского промоушена.