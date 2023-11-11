Агаев: «Не сказал бы, что у Павловича космические удары»

Боец смешанных единоборств Магомедбаг Агаев поделился мнением о силе удара Сергея Павловича, который 12 ноября проведет бой с Томом Аспиналлом за временный пояс UFC в тяжелом весе.

«Я бы не сказал, что у него прямо какие-то космические удары, — сказал Агаев «СЭ». — Я принимал разные тяжелые удары. Могу сказать, что, например, у Кирилла Сидельникова очень тяжелые удары, и при этом Кирилл очень легко работает. Я даже когда с Керей как-то дрался, был удивлен: у него реально очень тяжелый удар. Потом я на спарринги в Питер езжу — Кирилл Корнилов, у него очень тяжелый удар. Но у него база, конечно, кикбоксерская».

Бой Сергея Павловича с Магомедбагом Агаевым состоялся в апреле 2016 года на турнире Fight Nights 46 в Москве и завершился победой Сергея единогласным решением судей.