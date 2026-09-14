Немков назвал правильным решение Аспиналла освободить титул UFC в тяжелом весе

Российский боец PFL Вадим Немков поделился с «СЭ» мнением о решении Тома Аспиналла освободить чемпионский титул UFC в тяжелом весе из-за проблем со здоровьем. Сроки возвращения 33-летнего спортсмена к выступлениям неизвестны.

«Правильное решение. Если человек из-за травмы не выступает, то он тормозит дивизион. Когда он вернется, скорее всего, ему сразу предложат бой за пояс. Как это повлияет на перспективы Александра Волкова? Если он победит Куниева, то станет претендентом на титул», — сказал Немков «СЭ».

Аспиналл сообщил, что попросил UFC разрешить ему отказаться от пояса, поскольку не хочет задерживать развитие тяжелого дивизиона и намерен дать другим бойцам возможность бороться за титул.

В октябре 2025 года он провел бой с Сирилом Ганом, который был признан несостоявшимся после тычка француза сопернику в глаз в первом раунде. С тех пор британец не выходил в октагон.

Аспиналл стал чемпионом UFC в июне 2025 года после завершения карьеры Джона Джонса. На счету британца 15 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах.