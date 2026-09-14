Тактаров считает, что Волков может побороться за титул UFC в тяжелом весе: «Ему по силам победить эту банду»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Тома Аспиналла освободить чемпионский титул UFC в тяжелом весе из-за проблем со здоровьем. Сроки возвращения 33-летнего спортсмена к выступлениям неизвестны.

«Считаю, что категорию надо оживлять. Помню, что я ушел из данной категории, потому что все лезли в глаза. Так произошло и с Аспиналлом. Это ахиллесова пята бойцов. Может ли Волков побороться за пояс? У Александра есть возможность побороться за титул в тяжелом весе, ему по силам победить Сирила Гана и всю эту банду», — сказал Тактаров «СЭ».

Аспиналл сообщил, что попросил UFC разрешить ему отказаться от пояса, поскольку не хочет задерживать развитие тяжелого дивизиона и намерен дать другим бойцам возможность бороться за титул.

В октябре 2025 года Аспиналл провел бой с Сирилом Ганом, который был признан несостоявшимся после тычка француза сопернику в глаз в первом раунде. С тех пор британец не выходил в октагон.

Аспиналл стал чемпионом UFC в июне 2025 года после завершения карьеры Джона Джонса. На счету британца 15 побед и три поражения в смешанных единоборствах.