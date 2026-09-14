UFC 331 Ван — Пантожа 2: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию

Турнир UFC 331 пройдет на арене Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. В США шоу состоится вечером в субботу, 19 сентября, однако по московскому времени весь кард пройдет уже в воскресенье, 20 сентября.

Главным событием станет реванш в наилегчайшем весе между действующим чемпионом Джошуа Ваном и бывшим обладателем пояса Александре Пантожей. Соглавный бой — пятираундовый поединок Армана Царукяна и Маурисио Руффи в легком весе.

Начало раннего предварительного карда — в 00.00 мск 20 сентября, предварительного карда — в 02.00 мск. Главный кард стартует в 04.00 мск.

Основной кард

Джошуа Ван (17-2) — Александре Пантожа (30-6)

Арман Царукян (23-3) — Маурисио Руффи (14-2)

Патрисиу Питбуль (37-9) — Ду Хо Чой (17-4-1)

Ренато Мойкано (21-7-1) — Брайан Ортега (16-5-0-1)

Алонзо Менифилд (18-6-1) — Иво Бараневски (9-0)

Предварительный кард

Гейбл Стивсон (4-0) — Шон Шараф (4-2)

Марлон Вера (23-12-1) — Шарль Журден (18-8-1)

Тай Туиваса (15-10) — Робелис Деспанье (6-2)

Эдмен Шахбазян (16-6) — Брунно Феррейра (15-4)

Ранний предварительный кард

Гига Чикадзе (15-6) — Жоандерсон Брито (19-5-1)

Кейси О'Нилл (11-2) — Эдуарда Моура (12-2)

Райан Гандра (10-1) — Оззи Диас (10-3)

Майкл Асвелл (11-5) — Ю Джу Сан (8-1)

Где смотреть UFC 331

В США предварительный и основной кард официально покажет Paramount+. В России трансляция турнира в полном объеме пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 00.00 по московскому времени.

Трансляция главных боев карда также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт» в 2.15 мск.

Следить за результатами всех боев можно в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».

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