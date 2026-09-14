UFC 331 Ван — Пантожа 2: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию
Турнир UFC 331 пройдет на арене Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. В США шоу состоится вечером в субботу, 19 сентября, однако по московскому времени весь кард пройдет уже в воскресенье, 20 сентября.
Главным событием станет реванш в наилегчайшем весе между действующим чемпионом Джошуа Ваном и бывшим обладателем пояса Александре Пантожей. Соглавный бой — пятираундовый поединок Армана Царукяна и Маурисио Руффи в легком весе.
Начало раннего предварительного карда — в 00.00 мск 20 сентября, предварительного карда — в 02.00 мск. Главный кард стартует в 04.00 мск.
Основной кард
- Джошуа Ван (17-2) — Александре Пантожа (30-6)
- Арман Царукян (23-3) — Маурисио Руффи (14-2)
- Патрисиу Питбуль (37-9) — Ду Хо Чой (17-4-1)
- Ренато Мойкано (21-7-1) — Брайан Ортега (16-5-0-1)
- Алонзо Менифилд (18-6-1) — Иво Бараневски (9-0)
Предварительный кард
- Гейбл Стивсон (4-0) — Шон Шараф (4-2)
- Марлон Вера (23-12-1) — Шарль Журден (18-8-1)
- Тай Туиваса (15-10) — Робелис Деспанье (6-2)
- Эдмен Шахбазян (16-6) — Брунно Феррейра (15-4)
Ранний предварительный кард
- Гига Чикадзе (15-6) — Жоандерсон Брито (19-5-1)
- Кейси О'Нилл (11-2) — Эдуарда Моура (12-2)
- Райан Гандра (10-1) — Оззи Диас (10-3)
- Майкл Асвелл (11-5) — Ю Джу Сан (8-1)
Где смотреть UFC 331
В США предварительный и основной кард официально покажет Paramount+. В России трансляция турнира в полном объеме пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 00.00 по московскому времени.
Трансляция главных боев карда также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт» в 2.15 мск.
Следить за результатами всех боев можно в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».
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