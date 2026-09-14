Американский экс-боец UFC Пенья объяснил, почему хочет получить российское гражданство

Американский боец Луис Пенья рассказал «СЭ» о желании получить гражданство РФ.

— Почему ты сказал, что хочешь получить российское гражданство?

— Я приехал с Запада, там не живут так, как здесь. У них нет ни уважения, ни чести, ни культуры. А мне кажется, что вы живете с уважением к себе, Христосу и вашим ближним.

— Какие русские слова ты знаешь?

— Спасибо, как дела, нет. Это все (смеется). Но я хочу выучить русский язык.

На счету 33-летнего экс-бойца UFC 13 побед и 8 поражений в ММА.

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