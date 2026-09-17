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Арман Царукян — Маурисио Руффи: прогноз Александра Пантожи на бой UFC 331 17 сентября 2026

Пантожа считает, что Царукян может досрочно победить Руффи

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион UFC бразилец Александр Пантожа оценил предстоящий бой между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи.

«Руффи — потрясающий боец, очень талантливый, но, когда он встретился с Бенуа Сен-Дени, он показал вещи, из которых Арман может извлечь преимущество. Царукян — очень хороший грэпплер. Если бой перейдет в партер, Царукян может досрочно завершить его красивым приемом», — сказал Пантожа на пресс-конференции.

Поединок Царукяна и Руффи в легком весе состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

Царукян в профессиональных ММА одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. У Руффи 14 побед и 2 поражения.

Арман Царукян.Арман Царукян — Маурисио Руффи: когда бой UFC

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Александр Пантожа
Арман Царукян
Маурисио Руффи
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