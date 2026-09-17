Пантожа считает, что Царукян может досрочно победить Руффи

Бывший чемпион UFC бразилец Александр Пантожа оценил предстоящий бой между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи.

«Руффи — потрясающий боец, очень талантливый, но, когда он встретился с Бенуа Сен-Дени, он показал вещи, из которых Арман может извлечь преимущество. Царукян — очень хороший грэпплер. Если бой перейдет в партер, Царукян может досрочно завершить его красивым приемом», — сказал Пантожа на пресс-конференции.

Поединок Царукяна и Руффи в легком весе состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

Царукян в профессиональных ММА одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. У Руффи 14 побед и 2 поражения.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.