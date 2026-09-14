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Арман Царукян — Маурисио Руффи: когда бой UFC, дата и время, где смотреть трансляцию

Арман Царукян — Маурисио Руффи: когда бой UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Арман Царукян.
Фото Getty Images

Российско-армянский боец Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи проведут пятираундовый поединок в легком весе на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе. По московскому времени бой пройдет утром 20 сентября, ориентировочно в 5.30.

ММА UFC: Царукян — Руффи

Основной кард начнется в 04.00 мск. Царукян и Руффи появятся в октагоне около 5.30 мск.

Где смотреть бой Царукян — Руффи

В США предварительный и основной кард официально покажет Paramount+. В России трансляция турнира в полном объеме пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 00.00 по московскому времени. Трансляция главных боев карда также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт» в 2.15 мск.

Царукян подходит к поединку с профессиональным рекордом 23 победы и 3 поражения. На его счету девять побед нокаутом и шесть — приемами. В предыдущем бою в UFC Арман победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде.

Руффи занимает седьмое место в рейтинге легкого веса UFC. После поражения от Бенуа Сен-Дени бразилец одержал две досрочные победы подряд — над Рафаэлем Физиевым и Майклом Чендлером.

Следить за ходом и результатом боя Царукян — Руффи можно в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».

UFC: расписание турниров, кард боев, результаты, трансляции и статистика бойцов

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