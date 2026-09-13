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Ислам Махачев считает, что Усман Нурмагомедов найдет ключ к Арману Царукяну

Махачев: «Усман Нурмагомедов найдет ключ к Царукяну»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Бразилец Маурисио Руффи начнет испытывать серьезные проблемы уже после первого же перевода вниз от россиянина Армана Царукяна. Такое мнение в интервью «СЭ» выразил чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев.

Бой между Царукяном и Руффи пройдет 20 сентября на турнире UFC 331.

«Думаю, Арман победит. Вы же видели бой, когда Руффи повалили — и что там случилось. Думаю, после первого же тейкдауна у Руффи начнутся проблемы. Если стоять с ним в стойке, конечно, он опасен.

И Арман, и Усман [Нурмагомедов], оба состоявшиеся бойцы с полным арсеналом. Будет хороший бой. Но я считаю, что Усман всю жизнь тренировался с лучшими, и он найдет ключ».

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Арман Царукян
Ислам Махачев
Маурисио Руффи
Усман Нурмагомедов
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