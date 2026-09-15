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Американский боец Пенья рассказал о тренировках с братьями Нурмагомедовыми и Исламом Махачевым

Александр Абустин
корреспондент

Американский боец Луис Пенья рассказал «СЭ» о тренировках с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

— Ты тренировался вместе с Хабибом и Исламом. Как тебе атмосфера в их команде?

— Тренировки с Хабибом и Исламом подготовили меня ко всему тому, что я прошел. Эти ребята никогда не останавливаются, и не важно, какие цели стоят перед ними. Умар, Усман, Абубакар — такие же. В тренировочном зале их не сломать, не остановить. Это очень сильно меня вдохновило. Когда меня душили в партере, я думал о том, как поступили бы на моем месте Хабиб или Ислам. Они бы продолжили драться! Это я и делал. Ребята — Ислам, Хабиб, Абубакар — спасибо вам большое за все, я очень ценю это. Я горжусь тем, что был в вашей команде.

— Как тебе грэпплинг от Хабиба?

— Это одна из тяжелейших вещей, Хабиб просто не останавливается! Он хорош во всем: удары, борьба, клинч. А наши спарринги с Исламом были одними из самых забавных, потому что нужно было продумать все до мелочей. Тебе нужна стратегия, чтобы быть готовым показать себя в любой позиции. Но вот что я скажу, лучший боец здесь, в России — это Темирхан Темирханов. Он очень хорош. Я тренировался с ним в лагере «Архангел Михаил». Надеюсь, мы сможем взять его в Америку, чтобы он потренировался с нами в Jackson Wink. Хочу еще поработать с ним!

На счету 33-летнего экс-бойца UFC 13 побед и 8 поражений в ММА.

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Абубакар Нурмагомедов
Ислам Махачев
Луис Пенья
Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
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