Махачев: «Вызов Барроуза? С радостью поборюсь с олимпийским чемпионом»

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев готов принять вызов легендарного американского борца-вольника Джордана Барроуза, но не в ближайшее время, так как полностью сконцентрирован на карьере в ММА.

— Насчет вызова от Барроуза. Ты ему ответил, что в клетке в любое время. То есть вольная борьба с ним тебе неинтересна? — вопрос от «СЭ».

— Не сказать, что неинтересна. Просто у меня сейчас нет планов отвлекаться на вольную борьбу. А в будущем — почему бы и нет? Поборолся бы. Проверил бы себя. У меня нет никаких титулов на кону. И выйти побороться с олимпийским чемпионом — только с радостью.

— Есть понимание, как устоять от его фирменного прохода?

— Знаю, что будет тяжело. Я левша, в неудобной стойке стою для него. Но он легенда, один из сильнейших борцов в истории вообще. Думаю, у всех бывает план устоять от его прохода, но будет тяжело.

38-летний Барроуз является олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира.