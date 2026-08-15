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Царукян: «Чувствую страх в глазах Руффи»

Евгений Козинов
Корреспондент

Армяно-российский боец Арман Царукян прокомментировал первую битву взглядов с бразильцем Маурисио Руффи перед боем в легком весе в соглавном событии турнира UFC 331.

«Первая битва взглядов прошла хорошо. Чувствую страх в его глазах, так что на UFC 331 будет наша ночь», — приводит пресс-служба UFC слова Царукяна.

Турнир UFC 331 состоится в ночь с 19 на 20 сентября на арене Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

29-летний Царукян в профессиональных ММА одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. У 30-летнего Руффи — 14 побед и 2 поражения.

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Арман Царукян
Маурисио Руффи
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