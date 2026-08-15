Царукян и Руффи провели битву взглядов перед боем на UFC 331

Армяно-российский боец Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи провели битву взглядов перед боем в легком весе в соглавном событии турнира UFC 331.

Когда бойцы на сцене встали друг перед другом, Руффи попытался в бойцовской стойке дотронуться кулаком до лица оппонента, поэтому в ситуацию вмешался глава UFC Дана Уайт, который развел спортсменов в разные стороны.

Турнир UFC 331 состоится в ночь с 19 на 20 сентября на арене Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

29-летний Царукян в профессиональных ММА одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. У 30-летнего Руффи — 14 побед и 2 поражения.