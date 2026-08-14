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Махачев — Гэрри: битва взглядов перед боем UFC 330 начнется в 16.00 мск

14 августа, 13:00

Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: битва взглядов перед боем UFC 330 начнется в 16.00 мск

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Заключительная битва взглядов участников главного боя UFC 330 Ислама Махачева и Иэна Мачадо Гэрри состоится сразу в рамках церемонии взвешивания в пятницу, 14 августа. Мероприятие пройдет в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 16.00 по московскому времени.

Ранее соперники уже провели первую битву взглядов у статуи Рокки, посвященной главному герою культовой серии фильмов о Рокки Бальбоа.

В России права на трансляцию UFC принадлежат холдингу «Матч ТВ». Но трансляция церемонии взвешивания не включена в сетку вещания канала. Смотреть за мероприятием можно на официальной платформе UFC Fight Pass и официальном YouTube-канале UFC. Трансляция будет на английском языке и начнется в 15.50 мск.

Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе против Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330. А ирландец впервые в карьере поборется за титул в полусреднем весе. Бой пройдет на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии в ночь на 16 августа.

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Ислам Махачев
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