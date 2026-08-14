Поединок Ислам Махачев — Иэн Герри: во сколько начнется бой UFC 330

Россиянин Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут титульный бой в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 330. Шоу пройдет в ночь с 15 на 16 августа на арене Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (США).

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Время начала боя Махачев — Гэрри на UFC 330

Ранние предварительные поединки UFC 330 начнутся 16 августа в 00.00 по московскому времени, предварительный кард — в 02.00, основной — в 04.00. Бой Махачева и Гэрри станет заключительным поединком вечера, поэтому выход спортсменов в октагон ориентировочно ожидается около 06.00 мск. Точное время будет зависеть от продолжительности предыдущих боев.

Махачев проведет первую защиту чемпионского титула UFC в полусреднем весе. Россиянин подходит к бою с профессиональным рекордом 28 побед и 1 поражение. Гэрри занимает первое место в рейтинге дивизиона и имеет рекорд 17-1.

Прямую трансляцию UFC 330 можно будет смотреть на UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Канал «Матч ТВ» покажет ряд боев прелимов и поединки основного карда с 2.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Результат боя Махачев — Гэрри и других поединков UFC 330 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».

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