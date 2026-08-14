Махачев: «Я по-прежнему получаю удовольствие от ММА»

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что не думает об уходе из спорта.

«Нет, нет, нет. Я же говорил, что хочу быть чемпионом UFC, и мы продолжаем. Дело не в цифрах, не в возрасте. Дело в вашем здоровье, в том, как вы себя чувствуете. Не все могут чувствовать себя одинаково в 34 года. Поэтому я чувствую себя прекрасно. Никаких травм. Я по-прежнему получаю удовольствие от спорта, понимаете. Поэтому мы снова будем драться. Вы еще много раз увидите меня», — сказал Махачев в интервью TMZ Sports.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.