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Когда бой Махачев — Гэрри: дата и время начала по московскому времени

14 августа, 13:30

Махачев — Гэрри: дата и время начала боя

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Россиянин Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут титульный бой в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 330, который пройдет в ночь с 15 на 16 августа на арене Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Дата и время боя Махачев — Гэрри на UFC 330

В Филадельфии турнир пройдет в субботу, 15 августа. Ранние предварительные бои начнутся в 17.00 по местному времени (00.00 мск 16 августа), предварительный кард — в 19.00 (02.00 мск), основной кард — в 21.00 (04.00 мск). Выход Махачева и Гэрри в октагон ожидается примерно в 23.00 по местному времени 15 августа — 06.00 по московскому времени 16 августа. Точное время главного боя будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

34-летний Махачев имеет профессиональный рекорд 28 побед и 1 поражение. В предыдущем бою россиянин победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на UFC 322 в Нью-Йорке 15 ноября 2025 года и завоевал титул UFC в полусреднем весе. В поединке с Гэрри он проведет первую защиту чемпионского пояса.

28-летний Гэрри одержал 17 побед при одном поражении. В предыдущем поединке ирландец победил Белала Мухаммада единогласным решением судей на турнире UFC в Дохе 22 ноября 2025 года.

Прямую трансляцию UFC 330 можно будет смотреть на UFC Fight Pass. В России показ турнира также заявлен на ресурсах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Кроме того, трансляция будет доступна на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: онлайн-трансляция турнира UFC 330

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 330. Результат боя Махачев — Гэрри и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

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