Махачев и Гэрри уложились в лимит полусреднего веса перед титульным боем на UFC 330

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев и ирландец Иэн Гэрри прошли взвешивание перед боем на турнире UFC 330.

Махачев показал на весах 77,11 кг, вес Гэрри также составил 77,11 кг. Оба уложились в лимит.

Поединок пройдет в ночь с 15 на 16 августа на арене Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) и возглавит турнир.

В профессиональных ММА на счету 34-летнего Махачева 28 побед при одном поражении, у 28-летнего Гэрри — 17 побед и одно поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

ММА UFC: Махачев — Гэрри