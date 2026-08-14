Ислам Махачев — Иэн Гэрри: церемония взвешивания перед боем UFC 330 начнется в 16.00 мск

Церемония взвешивания участников главного боя UFC 330 Ислама Махачева и Иэна Мачадо Гэрри состоится в пятницу, 14 августа. Мероприятие пройдет в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 16.00 по московскому времени.

В России права на трансляцию UFC принадлежат холдингу «Матч ТВ». Но трансляция церемонии взвешивания не включена в сетку вещания канала. Смотреть за мероприятием можно на официальной платформе UFC Fight Pass и официальном YouTube-канале UFC. Трансляция будет на английском языке и начнется в 15.50 мск.

Россиянин Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут титульный поединок в полусреднем весе на UFC 330. Событие состоится на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии в ночь с 15 на 16 августа. Поединок возглавит турнир, а на кону будет стоять принадлежащий Махачеву титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Для россиянина это будет первая защита пояса. А ирландец впервые в карьере поборется за титул в полусреднем весе.