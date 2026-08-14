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14 августа, 21:16

Страхующий бой Махачев — Гэрри Моралес рассказал, что сбросил почти 27 кг перед UFC 330

Сергей Ярошенко

Эквадорский боец UFC Майкл Моралес рассказал, сколько веса ему пришлось сбросить перед турниром UFC 330, где он выступает в качестве запасного на титульный поединок между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри.

«С почти 104 кг до 77 кг, все ради рекорда Гиннесса. Всегда, когда я выступаю в роли страхующего или мне назначен поединок, я готов, что бы ни произошло. Если подерусь — отлично. Если нет — без проблем, продолжим ждать», — сказал Моралес в видео в соцсети.

26-летний Моралес занимает третье место в рейтинге UFC в полусреднем весе и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере — 19 побед в 19 поединках. Он успешно уложился в лимит весовой категории перед турниром.

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
Майкл Моралес
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