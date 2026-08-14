Страхующий бой Махачев — Гэрри Моралес рассказал, что сбросил почти 27 кг перед UFC 330

Эквадорский боец UFC Майкл Моралес рассказал, сколько веса ему пришлось сбросить перед турниром UFC 330, где он выступает в качестве запасного на титульный поединок между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри.

«С почти 104 кг до 77 кг, все ради рекорда Гиннесса. Всегда, когда я выступаю в роли страхующего или мне назначен поединок, я готов, что бы ни произошло. Если подерусь — отлично. Если нет — без проблем, продолжим ждать», — сказал Моралес в видео в соцсети.

26-летний Моралес занимает третье место в рейтинге UFC в полусреднем весе и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере — 19 побед в 19 поединках. Он успешно уложился в лимит весовой категории перед турниром.