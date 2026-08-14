Хабиб — о бое Махачева и Гэрри: «Переживаем, ждем и надеемся»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал битву взглядов россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Мачадо Гэрри перед турниром UFC 330.
«Ровно два дня до боя. Переживаем, ждем и надеемся», — написал Нурмагомедов в своем Telegram-канале.
Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.
У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.
Источник: Telegram-канал Хабиба Нурмагомедова
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