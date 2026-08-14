Список российских чемпионов в истории UFC

В истории турнира по смешанным единоборствам UFC чемпионами становились пять российских бойцов в разных весовых категориях: Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян, Ислам Махачев и Магомед Анкалаев. Махачев стал первым в истории российским бойцом, завоевавшим чемпионские титулы UFC в двух разных весовых категориях.

Список российских чемпионов в истории UFC