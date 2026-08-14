Список российских чемпионов в истории UFC
В истории турнира по смешанным единоборствам UFC чемпионами становились пять российских бойцов в разных весовых категориях: Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян, Ислам Махачев и Магомед Анкалаев. Махачев стал первым в истории российским бойцом, завоевавшим чемпионские титулы UFC в двух разных весовых категориях.
Список российских чемпионов в истории UFC
- Олег Тактаров — чемпион UFC в тяжелом весе (1995)
- Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе (2018-2020)
- Петр Ян — чемпион UFC в легчайшем весе (2020-2021)
- Ислам Махачев — чемпион UFC в легком весе (2022-2025), чемпион UFC в полусреднем весе (2026-н.в.)
- Магомед Анкалаев — чемпион UFC в полутяжелом весе (2025, 2026-н.в.)
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