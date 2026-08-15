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Сегодня, 00:13

Хабиб сделал Махачеву замечание после пресс-конференции с Гэрри: «Будь добрее, брат»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал реакцию россиянина Ислама Махачева на похвалу от ирландца Иэна Мачадо Гэрри на пресс-конференции перед турниром UFC 330.

«Я целый год оплачивал ему уроки английского, а он ничему не научился. Иэн Гэрри очень хорошо отзывался об Исламе, а тот ответил ему: «Заткнись». Будь добрее, брат. Может быть, иногда тебе кто-то не нравится, но если человек проявляет к тебе уважение, хотя бы просто промолчи. Не нужно говорить ему: «Заткнись», — сказал Нурмагомедов в видео, опубликованном Championship Rounds.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
Хабиб Нурмагомедов
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