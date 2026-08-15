Хабиб сделал Махачеву замечание после пресс-конференции с Гэрри: «Будь добрее, брат»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал реакцию россиянина Ислама Махачева на похвалу от ирландца Иэна Мачадо Гэрри на пресс-конференции перед турниром UFC 330.

«Я целый год оплачивал ему уроки английского, а он ничему не научился. Иэн Гэрри очень хорошо отзывался об Исламе, а тот ответил ему: «Заткнись». Будь добрее, брат. Может быть, иногда тебе кто-то не нравится, но если человек проявляет к тебе уважение, хотя бы просто промолчи. Не нужно говорить ему: «Заткнись», — сказал Нурмагомедов в видео, опубликованном Championship Rounds.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.