Махачев: «Гэрри не тот парень, который остановит меня. Не вижу чего-то особенного в нем»

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев уверен в победе над ирландцем Иэном Гэрри в титульном поединке на турнире UFC 330.

Бой пройдет в ночь с 15 на 16 августа на арене Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) и возглавит турнир. В пятницу Махачев и Гэрри прошли взвешивание — оба показали на весах 77,11 кг, уложившись в лимит.

«Иэн не тот парень, который остановит меня. Я смотрел его бой с Шавкатом, видел первый раунд, в котором Рахмонов легко побил его. И я не вижу чего-то особенного в нем. Шавкат давил на него, переводил, и показал мне уровень Гэрри», — цитирует Махачева TNT Sports.

В профессиональных ММА на счету 34-летнего Махачева 28 побед при одном поражении, у 28-летнего Гэрри — 17 побед и одно поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 330.

ММА UFC: Махачев — Гэрри