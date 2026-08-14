Молдавский уверен в досрочной победе Махачева над Гэрри

Российский боец MMA Валентин Молдавский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Махачев — фаворит, безусловно. Думаю, бой закончится досрочно, Ислам финиширует его в 3-4-м раунде. Но Гэрри может неплохо ударить, особенно в первом и втором раунде. Но Ислам это предвидел это, я уверен», — сказал Молдавский «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет в ночь на 16 августа в Филадельфии (США).