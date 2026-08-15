Махачев и Гэрри провели финальную дуэль взглядов перед UFC 330

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри после церемонии взвешивания перед турниром UFC 330 провели финальную дуэль взглядов. Оба спортсмена показали одинаковый вес — 77,11 кг.

Спортсмены пожали друг другу руку и с улыбками на лицах обменялись несколькими фразами, после чего глава промоушена Дана Уайт встал между спортсменами и попросил разойтись, дабы избежать конфликтов.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.