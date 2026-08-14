Гэрри: «Махачев должен перевести меня в партер. Я должен оставить бой в стойке»

Ирландский боец Иэн Гэрри считает, что бой против Ислама Махачева на турнире UFC 330 получится одним из самых разносторонних.

«Люди говорят, что это интересный бой. Но на самом деле все предельно ясно. Он должен перевести меня в партер. Я должен оставить бой в стойке. При этом речь идет о самом элитном уровне в обоих компонентах. Он невероятно хорош, когда захватывает соперника. Я невероятно хорош в передвижениях в стойке и считаю себя лучшим ударником в мире.

Махачев великолепен во всех аспектах боя, как и я. Думаю, это один из самых разносторонних поединков, которые мы когда-либо видели в UFC. Без всяких оговорок», — приводит Yahoo!Sports слова Гэрри.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.