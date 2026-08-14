Гэрри: «Победа над Махачевым докажет, что я действительно лучший боец в мире»

Ирландский боец Иэн Гэрри считает, что победа над Исламом Махачевым на турнире UFC 330 позволит ему доказать свой статус лучшего бойца мира.

«У меня есть возможность встретиться с первым номером рейтинга, человеком, который идет по рекордной победной серии после великого Андерсона Силвы. Многие считают его бойцом поколения и уже начинают обсуждать и в контексте величайших в истории. Если я выйду против него и одержу победу, это докажет не только то, что я чемпион мира, но и то, что я действительно лучший боец на планете. Именно такого вызова я и хочу.

Я всегда говорил, что хочу драться с самыми сильными и лучшими бойцами мира, потому что именно так становишься великим. Ты не оставляешь вопросов и не ищешь оправданий», — приводит Yahoo!Sports слова Гэрри.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.