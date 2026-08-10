Live
10 августа, 20:00
Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: онлайн-трансляция турнира UFC 330
Шоу в Филадельфии и главный бой с участием чемпиона из России.
Гэрри: «У Махачева нет шансов в стойке. Нужно снести ему голову и увидеть без сознания»
Иэн Гэрри считает, что у Ислама Махачева нет шансов, если бой пройдет в стойке.
«Нет ни единого варианта, что я выйду из октагона без пояса на талии. Нужно снести Махачеву голову, увидеть его без сознания. Ислам никогда не дрался с таким высоким соперником, который двигается, как я. У него нет ни шанса против меня в стойке. Махачев — один из величайших бойцов поколения. Именно такого парня я хочу побить, чтобы стать чемпионом. Это моя судьба», — цитирует Гэрри UFC Eurasia.
Махачев: «Я смогу победить Гэрри уже в первом раунде»
Ислам Махачев уверен в досрочной победе над Иэном Гэрри.
«Станем постоянно преследовать его, давить на него и не давать ему пространства для того, чтобы убегать. Буду контролировать этот бой. Могу сделать этот бой легким. Все знают, что дагестанская борьба лучшая в мире, но использую любую возможность, чтобы закончить поединок досрочно. Нужно просто следовать своему плану — и я смогу победить его уже в первом раунде», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.
В главном бою турнира UFC 330 в Филадельфии чемпион в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев проведет защиту титула в бою против ирландца Иэна Мачадо Гэрри.
Иэн Мачадо Гэрри: рекорд в ММА
Ирландец за карьеру в профессиональных ММА одержал 17 побед (7 — нокаутом, 1 — приемом, 9 — решением судей) и потерпел одно поражение решением судей.
Ислам Махачев: рекорд в ММА
Ислам Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед (13 — сабмишном, 10 — решением, 5 — нокаутом) и потерпел одно поражение (нокаутом).
Иэн Мачадо Гэрри: краткая биография
Гэрри — 28 лет. Боец попал в UFC в возрасте 23 лет. До перехода в главную ММА-организацию мира он выступал в ирландском промоушене Cage Warriors и стал ее чемпионом. Первый бой в UFC Гэрри провел в ноябре 2021 года, нокаутировав Джордана Уильямса в первом раунде на турнире UFC 268. С тех пор ирландец одержал семь побед подряд, пока не уступил Шавкату Рахмонову единогласным решением судей в претендентском поединке в декабре 2024 года.
Гэрри вернулся уже спустя четыре месяца, победив одного из главных претендентов на пояс бразильца Карлоса Пратеса единогласным решением судей, а в конце 2025 года Гэрри одолел экс-чемпиона в полусреднем весе американца Белала Мухаммада.
В рейтинге UFC в полусреднем весе Гэрри занимает второе место, уступая лишь побежденному ранее Пратесу.
Ислам Махачев: краткая биография
Махачеву — 34 года. В UFC боец из команды Хабиба пришел с рекордом 11-0, во втором поединке в американском промоушене потерпел поражение нокаутом от Адриано Мартинса на турнире UFC 192 3 октября 2015-го и с тех пор одержал 16 побед подряд.
Махачев стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября 2022-го после победы над Чарльзом Оливейрой удушающим приемом. Затем Ислам провел четыре успешные защиты и по их числу установил рекорд дивизиона, после чего принял решение оставить пояс и подняться в полусредний вес.
В поединке за новый титул Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей 15 ноября 2025 года и стал первым российским двойным чемпионом UFC.
Основной кард UFC 330
Ислам Махачев (Россия, 28-1) — Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия, 17-1)
Маккензи Дерн (Бразилия, 16-5) — Джиллиан Робертсон (Канада, 17-8)
Мансур Абдул-Малик (США, 9-1-1) — Дастин Стольцфус (США, 16-8)
Эдсон Барбоза (Бразилия, 24-14) — Эстебан Рибович (Аргентина, 15-3)
Предварительный кард UFC 330
Чиди Нжокуани (США, 25-12) — Йоэль Альварес (Испания, 23-4)
Джалин Тернер (США, 15-9) — Кауе Фернандес (Бразилия, 11-2)
Донте Джонсон (США, 8-0) — Эрик Макконико (США, 11-4-1)
Висенте Люке (Бразилия, 24-12-1) — Тришон Гор (США, 6-4)
Ранние прелимы UFC 330
Рафаэль Тобиас (Бразилия, 14-2) — Лукас Фернандо (Бразилия, 13-3)
Нил Магни (США, 31-14) — Рамиз Брахимай (США, 13-6)
Джеремайя Уэллс (США, 13-4-1) — Мактыбек Оролбай (Киргизия, 16-2-1)
Где смотреть трансляцию турнира UFC 330
Ранний предварительный кард UFC 330 начнется 16 августа в 00.00 по московскому времени. Бои предварительного карда стартуют в 2.00 мск. Начало основного карда запланировано на 4.00 мск, а главного боя Махачев против Гэрри — не ранее 6.00 мск.
Турнир в полном объеме покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Ряд боев прелимов и главный кард будет транслировать «Матч ТВ».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера единоборств.
Когда и где состоится турнир UFC 330
Турнир по смешанным единоборствам UFC 330 пройдет в ночь на воскресенье, 16 августа, по московскому времени. Вечер ММА принимает Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).
В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 августа, состоится номерной турнир UFC 330. Вечер единоборств пройдет на стадионе Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).
В главном поединке титул чемпиона UFC в полусреднем весе оспорят россиянин Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Для Махачева бой станет первой защитой пояса. 15 ноября 2025 года россиянин, поднявшись в весовой категории, победил чемпиона в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322.
В соглавном поединке чемпионка UFC в минимальном весе бразильянка Маккензи Дерн встретится с канадкой Джиллиан Робертсон.
«СЭ» будет рассказывать обо всех интересных событиях, которые окружают турнир. Присоединяйтесь!