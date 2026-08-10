Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: онлайн-трансляция турнира UFC 330

Иэн Мачадо Гэрри: краткая биография

Гэрри — 28 лет. Боец попал в UFC в возрасте 23 лет. До перехода в главную ММА-организацию мира он выступал в ирландском промоушене Cage Warriors и стал ее чемпионом. Первый бой в UFC Гэрри провел в ноябре 2021 года, нокаутировав Джордана Уильямса в первом раунде на турнире UFC 268. С тех пор ирландец одержал семь побед подряд, пока не уступил Шавкату Рахмонову единогласным решением судей в претендентском поединке в декабре 2024 года.

Гэрри вернулся уже спустя четыре месяца, победив одного из главных претендентов на пояс бразильца Карлоса Пратеса единогласным решением судей, а в конце 2025 года Гэрри одолел экс-чемпиона в полусреднем весе американца Белала Мухаммада.

В рейтинге UFC в полусреднем весе Гэрри занимает второе место, уступая лишь побежденному ранее Пратесу.