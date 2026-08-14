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14 августа, 03:21

Волкановски: «Махачев переведет Гэрри в партер и может досрочно победить»

Евгений Козинов
Корреспондент

Австралийский боец ММА, чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски считает, что россиянин Ислам Махачев победит ирландца Иэна Мачадо Гэрри на турнире UFC 330.

«Думаю, Ислам победит. Он определенно может выиграть сабмишеном. Я думаю, ему удастся перевести бой в партер. Гэрри сможет добиться успеха в некоторых эпизодах в стойке и при работе у сетки. Думаю, он будет менять позиции, стараться держаться очень низко и действовать максимально терпеливо. Ему придется драться довольно скучно, чтобы быть эффективным, и делать это на протяжении всех 25 минут. Это будет сложно. Я ставлю на Ислама. Думаю, в итоге он переведет бой в партер, будет забирать раунды за счет этого и, более того, сможет досрочно завершить поединок», — сказал Волкановски в видео на своем YouTube-канале.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

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Александр Волкановски
Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
UFC
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