Махачев после победы над Порье: «Извиняюсь, заставил всех понервничать, но так интереснее»

Сегодня, 2 июня, российский боец Ислам Махачев в третий раз защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. На турнире UFC 302 он победил американца Дастина Порье удушающим приемом.

— Всех приветствую! Немного сечки, синяки, но так интереснее.

Искупался, идем делать медиа. Всем спасибо за поддержку. Извиняюсь, заставил всех понервничать, но, я думаю, вам понравилось.

Всем спасибо. Скоро вернемся домой с победой, с поясом, — сказал Махачев после боя.