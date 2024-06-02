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Сегодня, 10:00

Махачев после победы над Порье: «Извиняюсь, заставил всех понервничать, но так интереснее»

Виктория Кравченко
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Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports

Сегодня, 2 июня, российский боец Ислам Махачев в третий раз защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. На турнире UFC 302 он победил американца Дастина Порье удушающим приемом.

— Всех приветствую! Немного сечки, синяки, но так интереснее.

Искупался, идем делать медиа. Всем спасибо за поддержку. Извиняюсь, заставил всех понервничать, но, я думаю, вам понравилось.

Всем спасибо. Скоро вернемся домой с победой, с поясом, — сказал Махачев после боя.

На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение. Он обошел Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд. В активе Ислама 14 побед кряду.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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