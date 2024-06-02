Брата Хабиба выгнали из зала за прыжок в клетку после боя Махачева и Порье

Бойца Усмана Нурмагомедова вывели из зала после боя Ислама Махачева и Дастина Порье на турнире UFC 302 в Ньюарке. Чемпион Bellator в легком весе, родственник Хабиба Нурмагомедова был первым, кто прыгнул в клетку поздравить соотечественника с победой и защитой чемпионского пояса.

Поединок в легком весе завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение, у 35-летнего Порье 30 побед и 9 поражений. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.